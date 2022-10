Israël: début de la production de gaz sur le gisement de Karish (société exploitante)

Le groupe énergétique Energean a annoncé mercredi avoir entamé la production de gaz naturel sur le gisement offshore de Karish, à la veille de la signature prévue d'un accord délimitant la frontière maritime entre Israël et le Liban.

"Le gaz est produit au gisement Karish (...) et le débit de gaz augmente progressivement", a indiqué Energean dans un communiqué transmis à l'AFP. Le gouvernement israélien avait donné mardi à cette société le feu vert définitif pour entamer la production sur ce gisement, situé en Méditerranée orientale et mentionné dans l'accord sur la démarcation de la frontière maritime entre le Liban et Israël.