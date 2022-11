Jiang Zemin: un "ami sincère" de la Russie qui "restera dans le coeur" de Poutine (Kremlin)

L'ex-président chinois Jiang Zemin, décédé mercredi à l'âge de 96 ans, était un "ami sincère" de la Russie qui "restera dans le coeur" de Vladimir Poutine, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

"En tant qu'ami sincère de notre pays, Jiang Zemin a apporté une contribution inestimable au développement des relations russo-chinoises et les a amenées au niveau d'un partenariat de confiance et d'interaction stratégique", a salué le président russe, louant encore "un homme d'Etat exceptionnel" et "merveilleux".