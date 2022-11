Kazakhstan: les suspects arrêtés soutiennent un opposant en exil et préparaient un "coup d'Etat" (autorités)

Les sept suspects arrêtés jeudi au Kazakhstan préparaient un "coup d'Etat" le jour de l'élection présidentielle, dimanche, et sont des partisans de l'opposant en exil Moukhtar Abliazov, ont affirmé les services de sécurité de ce pays autoritaire d'Asie centrale.

Les suspects "partagent les vues de l'opposant en exil Moukhtar Abliazov" et "discutaient de plans pour organiser des émeutes, un coup d'Etat et proclamer un gouvernement provisoire"", selon cette source. Ces arrestations arrivent moins d'un an après la répression d'émeutes sans précédent ayant coûté la vie à 238 personnes.