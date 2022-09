Kurdistan d'Irak: deux morts dans les frappes de Téhéran (parti d'opposition armé iranien)

Un groupe d'opposition armé kurde iranien basé dans la région du Kurdistan d'Irak a fait état mercredi de deux morts dans ses rangs, dans les frappes de drones et tirs de missiles menés par Téhéran sur plusieurs zones du nord de l'Irak.

"Selon des informations préliminaires, deux personnes ont été tuées, tandis qu'un certain nombre de peshmergas (combattants kurdes, ndlr) ont été blessés", a indiqué dans un communiqué le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), évoquant des frappes de drones et des tirs de missiles sur la région de Koysinjaq, à l'est d'Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak.