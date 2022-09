Kurdistan d'Irak: sept morts et 28 blessés dans les frappes de Téhéran (bilan offiiciel)

Au moins sept personnes ont été tuées et 28 blessées mercredi dans les tirs de missiles et les frappes de drones menés par Téhéran au Kurdistan d'Irak contre des groupes de l'opposition iranienne kurde, ont annoncé les autorités locales de la région autonome.

Le ministère de la Santé à Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak autonome, fait état dans un communiqué de "quatre martyrs et 14 blessés" dans la région de Koysinjaq, et "trois martyrs et 14 blessés" à Sherawa. "Il y a des civils parmi les victimes", a indiqué à l'AFP un haut responsable du Kurdistan autonome.