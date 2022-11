L'action climatique doit prendre le pas sur l'économie et les autres menaces (sondage YouGov)

L'action des Etats pour contrer l'impact du réchauffement climatique devrait être une priorité, devant l'inflation, la crise énergétique et les menaces nucléaires russes, indique jeudi un sondage YouGov publié en exclusivité par l'AFP et mené dans cinq pays européens et aux Etats-Unis avant la COP27.

Plus de la moitié des personnes interrogées --entre 1.000 et 2.000 par pays-- plaident pour que la question climatique devienne "une priorité" quelle que soit la situation économique, tandis que seulement 30% veulent qu'elle soit "mise en suspens" le temps de régler les autres problèmes.