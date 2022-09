L'Allemagne est "dans une guerre de l'énergie, pour la prospérité et la liberté" (ministre)

L'Allemagne se trouve au coeur d'une "guerre de l'énergie pour la prospérité et la liberté", a déclaré jeudi le ministre des Finances Christian Lindner, présentant l'introduction d'un plafonnement du prix de l'énergie comme "une réponse claire à Poutine".

"Cette guerre de l'énergie a pour but de détruire une grande partie de ce que les gens ont personnellement construit pendant des décennies, de ce qui a été construit pendant des décennies dans la classe moyenne, l'artisanat et l'industrie", a déclaré le ministre. "Nous ne pouvons pas accepter cela et nous nous défendons", a-t-il ajouté.