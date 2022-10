L'armée russe confirme des frappes des infrastructures énergétiques en Ukraine

L'armée russe a confirmé mardi avoir frappé des infrastructures énergétiques en Ukraine lors d'une nouvelle série de bombardements qui ont provoqué des coupures d'électricité et d'eau dans plusieurs villes du pays dont la capitale Kiev.

"Les forces armées russes ont continué de frapper avec des armes aériennes et maritimes de haute précision et à longue portée le commandement militaire et les systèmes énergétiques d'Ukraine", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien, assurant que "toutes les cibles ont été touchées".