L'armée ukrainienne a "libéré" la ville stratégique d'Izioum dans l'Est (Zelensky)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche soir que son armée avait repris aux forces russes la ville stratégique d'Izioum, dans l'est de l'Ukraine, où Kiev mène une contre-offensive qui a enfoncé les lignes russes.

Dans son allocution quotidienne au 200e jour du conflit, M. Zelensky a remercié les militaires ukrainiens qui "ont libéré des centaines de nos villes et villages (...) dont les plus récents sont Balakliïa, Izioum et Koupiansk".