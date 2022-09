L'armée ukrainienne dit avoir repris des territoires aux Russes dans l'Est et le Sud

L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir repris des territoires et des localités contrôlées par Moscou dans le Sud de l'Ukraine et dans le Donbass, en plus de conquêtes annoncées dans la région de Kharkiv.

Les forces de Kiev ont percé "profondément" dans le sud les lignes russes et ont "libéré plusieurs localités", tandis que dans le Donbass (est) elles revendiquent des avancées dans les zones de Kramatorsk et Sloviansk, selon Oleksiï Gromov, un haut responsable de l'état-major ukrainien.