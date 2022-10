L'écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka remporte le prestigieux Booker Prize britannique

L'écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka a remporté lundi soir le prestigieux Booker Prize britannique son roman "The Seven Moons of Maali Almeida", une satire mordante qui a pour cadre la guerre civile qui a secoué son pays.

Le prix littéraire a été remis en présence de la reine consort Camilla, lors d'une cérémonie en présentiel pour la première fois depuis 2019 à cause de la pandémie de Covid-19.