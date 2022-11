L'Indonésie lève 20 milliards de dollars pour réduire sa dépendance au charbon 

L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, a réuni des financements de 20 milliards de dollars auprès de pays riches et d'institutions internationales pour réduire sa dépendance au charbon et arriver dix ans plus tôt que prévu à la neutralité carbone.

Les Etats-Unis, la France, le Canada et le Royaume-Uni font partie du groupe de pays riches qui contribuent à ce plan d'investissement, annoncé par la Maison Blanche mardi en marge du sommet des grandes économies du G20 sur l'île indonésienne de Bali.