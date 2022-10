L'Iran est la cible d'une "politique de déstabilisation" de la part des Etats-Unis (président)

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a accusé jeudi les Etats-Unis de mener "une politique de déstabilisation" contre la République islamique, théâtre depuis un mois de manifestations antigouvernementales déclenchées par la mort de Mahsa Amini.

"Suite à l'échec de l'option militaire et des sanctions américaines, Washington et ses alliés ont recours à une politique de déstabilisation vouée à l'échec", a déclaré M. Raïssi, qui s'exprimait à Astana au Kazakhstan, au sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), un forum de coopération de 27 pays asiatiques, selon la présidence iranienne.