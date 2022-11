L'Ukraine dit avoir reçu de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne

L'Ukraine a annoncé lundi avoir reçu de la part des Etats-Unis, de l'Espagne et de la Norvège de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, destinés à contrer les bombardements massifs de la Russie visant les infrastructures critiques.

"Les systèmes de défense aérienne NASAMS et Aspide sont arrivés en Ukraine! Ces armes renforceront considérablement l'armée ukrainienne et rendront notre ciel plus sûr", a indiqué sur Twitter le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov.