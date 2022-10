L'Ukraine garantit "la vie et la sécurité" aux soldats russes qui se rendront, a déclaré vendredi le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov alors que les forces de Kiev avancent dans le sud et l'est du pays.

"Nous garantissons la vie, la sécurité et la justice à tous ceux qui renonceront à combattre immédiatement", a déclaré le ministre dans une adresse vidéo à l'armée russe. "Vous pouvez encore sauver la Russie de la tragédie et l'armée russe, de l'humiliation".