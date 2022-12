L'Ukraine "ne pardonnera pas" à la Russie, dit Zelensky après les nouvelles frappes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé samedi que son pays "ne pardonnera pas" à la Russie l'invasion et les bombardements, après de nouvelles frappes ayant visé Kiev et d'autres villes avant le Nouvel an.

"Personne ne vous pardonnera la terreur. Personne au monde ne vous le pardonnera. L'Ukraine ne pardonnera pas", a-t-il écrit en russe sur Telegram, assurant que "ceux qui ordonnent de telles frappes, et ceux qui les exécutent, ne seront pas graciés, c'est le moins que l'on puisse dire".