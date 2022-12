La cheffe de la diplomatie française demande la "libération"des "otages" français détenus en Iran

La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a demandé mardi à son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian la "libération des otages" français détenus par l'Iran, le respect des "droits civils et politiques" en Iran et la "non ingérence" de Téhéran dans son voisinage.

"Je lui ai parlé brièvement dans la salle du sommet pour lui demander à nouveau la libération des otages qui sont détenus par l'Iran et le plein respect du droit international humanitaire et du droit international en général", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet régional sur les bords de la mer Morte en Jordanie.