La Chine "ne renoncera jamais à l'usage de la force" pour réunifier Taïwan, dit Xi

Le président Xi Jinping a assuré dimanche que la Chine ne "renoncera jamais à l'usage de la force" au sujet de la réunification de Taïwan, lors d'un discours au congrès du Parti communiste à Pékin.

"Nous oeuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique (de Taïwan) mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires", a-t-il déclaré.