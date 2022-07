La Chine se dit "choquée" par l'attaque contre Shinzo Abe

La Chine s'est dite vendredi "choquée" par l'attaque contre l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe plus tôt dans la journée, exprimant sa "sympathie" à l'égard de sa famille.

"Nous suivons l'évolution de la situation et espérons (qu'il) soit mis hors de danger et qu'il se rétablisse au plus vite", a déclaré lors d'une conférence de presse régulière Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.