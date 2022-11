Pyongyang a tiré six "missiles sol-air", a annoncé mercredi l'armée sud-coréenne, qui avait déjà annoncé auparavant le lancement par Pyongyang d'au moins 17 projectiles dans la matinée.

"Six lancements supplémentaires de missiles sol-air en direction de l'est et de l'ouest ont été détectés", a déclaré l'état-major dans un communiqué.