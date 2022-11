"La guerre continue" après la libération de Kherson (ministre ukrainien des Affaires étrangères)

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a affirmé samedi que "la guerre continue" après le succès de son pays la veille dans la reconquête de la ville de Kherson (sud) sur l'armée russe.

"Mais la guerre continue. Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque", a déclaré M. Kouleba au Premier ministre australien Anthony Albanese lors d'une rencontre bilatérale en marge du sommet de l'Asean, au Cambodge.