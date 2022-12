"La justesse morale et historique est de notre côté", dit Poutine dans ses voeux de Nouvel an

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi pour ses voeux de Nouvel an que la "justesse morale et historique" était "du côté" de la Russie, en pleine offensive en Ukraine et crise avec les Occidentaux.

Selon M. Poutine, l'année écoulée a été forte "d'événements vraiment décisifs et importants" qui "jettent les bases (...) de notre véritable indépendance". "C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui, en protégeant notre peuple dans nos propres territoires historiques, dans les nouvelles entités constitutives de la Russie", a-t-il ajouté.