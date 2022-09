La livre plonge sous 1,10 dollar pour la première fois en 37 ans

La livre passait vendredi sous le seuil symbolique de 1,10 dollar et approchait de son plus bas historique, les annonces budgétaires de Londres inquiétant les investisseurs sur la santé des finances publiques alors que le Royaume-Uni est peut-être déjà en récession.

Face à un dollar qui profite de la résistance de l'économie américaine et de son statut de valeur refuge, la livre plongeait de 2,56% à 1,0972 dollar vers 14H25 GMT (16H25 à Paris), un niveau plus atteint depuis 1985, année de son plus bas historique à 1,0520 dollar.