La mort d'Elizabeth II, "un moment profondément triste pour le Royaume-Uni", selon la Première ministre écossaise

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, en faveur de l'indépendance de l'Ecosse vis-à-vis de Londres, a estimé jeudi que la mort de la reine Elizabeth II est "un moment profondément triste pour le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde".

"Sa vie a été marquée par un dévouement et un service extraordinaires. Au nom du peuple écossais, je présente mes plus sincères condoléances au Roi et à la famille royale", a déclaré la dirigeante écossaise sur Twitter.