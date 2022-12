La Russie annonce des manoeuvres navales avec la Chine

La Russie a annoncé lundi que plusieurs de ses navires de guerre participeront à partir de cette semaine à des exercices avec la marine chinoise, au moment où Moscou et Pékin renforcent leurs liens en plein conflit en Ukraine.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que ces manoeuvres auront lieu entre le 21 et le 27 décembre dans la Mer de Chine orientale et que des exercices conjoints de tirs de missiles, d'artillerie et de lutte anti-sous-marine sont au programme.