La Russie dit bombarder des zones reconquises par l'Ukraine

La Russie a affirmé lundi avoir bombardé des zones dans la région de Kharkiv en Ukraine (est) qui ont été reconquises ces derniers jours par les forces de Kiev au cours d'une contre-offensive éclair.

"Dans les zones des localités de Koupiansk et d'Izioum, des combattants et des équipements de la formation nationaliste +Kraken+, de la 113e brigade de défense territoriale et de la 93e brigade mécanisée ont été touchés", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense dans un communiqué.