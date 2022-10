La Russie est une "menace aiguë" mais la Chine est le plus grand défi pour le Pentagone

La Chine pose un risque "fondamental" pour la sécurité des Etats-Unis pendant les décennies à venir, tandis que la Russie représente une "menace aiguë", estime le Pentagone dans sa nouvelle stratégie de défense publiée jeudi.

La Chine "présente le défi le plus fondamental et le plus systémique, tandis que la Russie représente une menace aiguë pour les intérêts nationaux des Etats-Unis à l'étranger et sur le territoire américain", précise le ministère américain de la Défense dans ce document qui fixe la stratégie de l'armée américaine pour les années à venir.