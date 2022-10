La Russie fait "tout comme il faut" en Ukraine, dit Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a assuré vendredi faire "tout comme il faut" en Ukraine après bientôt huit mois de combats et au moment où les forces russes ont essuyé de nombreux revers.

"Ce n'est pas agréable ce qui se passe maintenant, mais (si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine le 24 février), on aurait été dans la même situation un peu plus tard, juste les conditions auraient été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut" a-t-il déclaré à la presse, à l'issue d'un sommet régional au Kazakhstan.