La situation au Royaume-Uni souligne le besoin de "prudence" dans les choix économiques (UE)

Le revirement du gouvernement britannique sur son programme économique et le remplacement du ministre des Finances soulignent la nécessité de faire preuve de "prudence" dans les choix pour faire face au ralentissement de l'économie, a estimé vendredi à Washington le Commissaire européen aux affaires économiques.

"Nous n'avons aucune leçon à donner à qui que ce soit et encore moins au Royaume-Uni. Nous avons des choses à apprendre au contraire car ce qui se produit démontre à quel point la situation est volatile et que la prudence doit être aussi au coeur de notre mix budgétaire et monétaire", a déclaré Paolo Gentiloni lors d'une conférence à l'issue d'un forum entre les Etats-Unis et l'Europe.