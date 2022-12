La télé russe Dojd juge "injuste et absurde" le retrait de sa licence en Lettonie

La télévision indépendante russe Dojd a dénoncé les accusations "injustes et absurdes" qui ont conduit au retrait de sa licence de diffusion par la Lettonie, où cette chaîne s'est exilée après avoir fui la Russie.

"La chaîne cesse de diffuser sur le câble mais reste sur YouTube. Nous continuons de travailler et considérons comme injustes et absurdes ces accusations", a réagi sur Twitter la chaîne, qui était accusée d'avoir présenté la péninsule ukrainienne de Crimée comme russe, d'avoir manifesté son soutien à l'armée russe en Ukraine et d'avoir omis d'assurer des traductions en letton.