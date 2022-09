Le chef de l'Otan "profondément attristé" par la mort d'Elizabeth II

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est dit jeudi "profondément attristé" par la mort de la reine Elizabeth II, exemple de "leadership et d'engagement public désintéressé".

"Profondément attristé par le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pendant plus de 70 ans, elle a incarné un leadership et un engagement public désintéressé. Mes plus sincères condoléances à la famille royale, à nos alliés de l'OTAN - le Royaume-Uni et le Canada -, et au peuple du Commonwealth", a-t-il tweeté.