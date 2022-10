Le chef de la diplomatie de l'UE félicite Lula, espère renforcer les liens avec le Brésil

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a félicité lundi Luiz Inacio Lula da Silva, vainqueur de l'élection présidentielle brésilienne, se disant "impatient" de travailler avec son gouvernement pour renforcer les relations entre l'UE et Brasilia.

"Les électeurs brésiliens ont élu leur nouveau président dans un scrutin pacifique et bien organisé. Félicitations à Lula! Je suis impatient de travailler de concert et de faire avancer les relations UE-Brésil avec votre gouvernement et le nouveau Parlement", a-t-il indiqué dans un tweet.