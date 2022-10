Le comité Nobel appelle le Bélarus à libérer le militant et colauréat Ales Beliatski

Le comité Nobel norvégien a appelé vendredi le Bélarus à libérer le militant emprisonné Ales Beliatski, lauréat du prix Nobel de la paix conjointement avec deux ONG russe et ukrainienne.

"Notre message est d'exhorter les autorités au Bélarus à libérer M. Beliatski et nous espérons que cela se produira et qu'il viendra à Oslo pour recevoir le prix", a dit la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. "Mais il y a des milliers de prisonniers politiques au Bélarus et je crains peut-être que mon souhait ne soit pas très réaliste".