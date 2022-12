Le compte Twitter de Kanye West suspendu pour "incitation à la violence", annonce Musk

Twitter a suspendu vendredi le compte du rappeur américain Kanye West pour "incitation à la violence", après la publication d'une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David, a annoncé le patron du réseau social Elon Musk.

"Simplement pour clarifier que son compte a été suspendu pour incitation à la violence", a indiqué M. Musk, en réponse à l'image postée par le rappeur, de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites et son admiration affichée pour Hitler.