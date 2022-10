Le constructeur automobile japonais Nissan vend ses actifs en Russie à l'Etat russe

Le constructeur automobile japonais Nissan va vendre tous ses actifs en Russie à l'Etat russe, a annoncé mardi le gouvernement russe, conséquence des mesures de rétorsions prises contre Moscou après son offensive contre l'Ukraine.

"Les actifs russes de Nissan Manufacturing Rus deviendront la propriété de l'État", a indiqué le ministère de l'Industrie et du Commerce, précisant que l'opération comprenait l'usine de Nissan à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), à l'arrêt depuis mars dans la foulée de l'offensive russe en Ukraine, et un centre de vente et de marketing à Moscou.