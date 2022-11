Le G7 prêt à reconnaître la Chine comme "un concurrent" et "un rival", selon Baerbock

Les pays du G7 vont évoquer leurs relations avec Pékin lors d'une réunion en Allemagne et sont prêts à considérer la Chine comme un "concurrent" et un rival", a déclaré la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock jeudi.

"Le Japon, en tant que pays du G7, souligne régulièrement combien il est important que nous reconnaissions et voyions que la Chine a changé au cours des dernières années, qu'elle n'est pas seulement un partenaire dans les questions internationales, mais aussi un concurrent et bien plus encore un rival - et c'est dans cette optique que la Chine figurera aujourd'hui à l'ordre du jour de la réunion du G7", a déclaré la ministre à l'ouverture de cette réunion.