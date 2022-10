Le G7 promet de "demander des comptes" à Poutine après les bombardements sur l'Ukraine

Les dirigeants du G7 ont promis mardi "de demander des comptes au président Vladimir Poutine" après les frappes russes qui pleuvent sur l'Ukraine depuis deux jours.

"Nous condamnons ces attaques de la façon la plus véhémente possible et rappelons que les attaques aveugles contre des populations civiles innocentes constituent un crime de guerre", ont affirmé les dirigeants dans un communiqué, après une réunion en ligne avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.