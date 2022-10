Le millionnaire allemand Rainer Schaller et sa famille à bord de l'avion accidenté au Costa Rica

L'entrepreneur et millionnaire allemand Rainer Schaller et sa famille étaient à bord de l'avion accidenté au large de Puerto Limon dans l'est du Costa Rica, a annoncé dimanche le gouvernement.

Une source du ministère de la Sécurité publique du Costa Rica a confirmé à l'AFP que "Schaller, un homme de 53 ans", ainsi que cinq personnes, figurent sur la liste des passagers de l'avion abîmé en mer des Caraïbes.