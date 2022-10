Le président sud-coréen promet une "réponse ferme" au lancement de missile nord-coréen

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis mardi une "réponse ferme" au tir d'un missile balistique de moyenne portée par la Corée du Nord qui a survolé mardi le Japon, y provoquant des évacuations.

Cette dernière "provocation" de la Corée du Nord "viole clairement les principes universels et les normes des Nations unies, et (M. Yoon) a ordonné une réponse ferme et (la prise) de mesures appropriées en coopération avec les Etats-Unis et la communauté internationale", a indiqué la présidence.