Le procureur spécial chargé des enquêtes sur Trump promet d'agir "vite" et "en toute indépendance" (communiqué)

Le procureur spécial nommé par la justice américaine pour superviser les enquêtes visant Donald Trump a promis vendredi d'agir "vite", avec "minutie" et "en toute indépendance".

"Je compte exercer un jugement indépendant et ferai avancer les enquêtes de façon rapide et minutieuse quelles que soient les conclusions qui découleront des faits et de la loi", a assuré Jack Smith dans un communiqué.