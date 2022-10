Le Vatican renouvelle son accord historique avec la Chine sur les évêques (officiel)

Le Vatican et le régime communiste de Pékin ont renouvelé pour deux ans un accord historique conclu en 2018 sur l'épineuse question de la nomination des évêques en Chine, a annoncé samedi le Saint-Siège.

"Le Saint-Siège et la République populaire de Chine, après des consultations et des évaluations appropriées, ont convenu de prolonger de deux ans la validité de l'accord provisoire sur la nomination des évêques, signé le 22 septembre 2018" et renouvelé une première fois en 2020, a annoncé le Vatican dans un communiqué.