Législatives au Danemark: victoire d'un seul siège pour le bloc de gauche

Le bloc de gauche mené par la Première ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen a remporté une majorité d'un seul siège aux législatives mardi au Danemark, selon les résultats complets.

A l'issue d'une longue soirée électorale, le bloc de gauche a obtenu 87 sièges, auxquels doivent s'ajouter trois sièges du Groenland et des îles Féroé formant une majorité de 90 sièges, contre 72 pour le bloc rassemblant la droite et l'extrême droite et 16 pour le parti centriste des Modérés qui espérait jouer un rôle d'arbitre.