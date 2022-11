Les démocrates conservent le siège disputé de gouverneur de l'Etat de New York (médias)

Les démocrates sont parvenus mardi à conserver le siège disputé de gouverneur de l'Etat de New York, un de leurs bastions, qui a pourtant été le théâtre d'une course plus serrée qu'attendu, selon des médias américains.

La gouverneure sortante Kathy Hochul, qui avait remplacé Andrew Cuomo déchu après un scandale, a battu son adversaire républicain Lee Zeldin, d'après les chaînes ABC et NBC.