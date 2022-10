Les Etats-Unis consultent leurs alliés en vue d'une réponse "robuste" au tir de missile nord-coréen (Maison Blanche)

Les Etats-Unis ont consulté le Japon et la Corée du Sud en vue d'une réponse "robuste" au tir mardi d'un missile ballistique nord-coréen, qui a survolé le Japon, a annoncé la Maison Blanche.

Le conseiller américain à la Sécurité nationale Jack Sullivan s'est entretenu séparément avec ses homologues sud-coréen et japonais pour élaborer une réponse "internationale appropriée et robuste" et réaffirmer "l'engagement à toute épreuve" des Etats-unis à la défense du Japon et de la Corée du sud, a précisé sa porte-parole Adrienne Watson dans un communiqué.