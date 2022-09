Les liens entre Moscou et Pékin nuisent à "la paix internationale", affirme Taïwan

Le renforcement des liens entre la Chine et la Russie, dont les dirigeants se sont rencontrés jeudi en Ouzbékistan, nuit à "la paix internationale", a estimé vendredi le gouvernement de Taïwan.

Moscou "qualifie de provocateurs ceux qui maintiennent la paix et le status quo, ce qui démontre largement le tort que cause l'alliance entre les régimes autoritaires chinois et russe à la paix internationale, à la stabilité, à la démocratie et à la liberté", a affirmé le ministère des Affaires étrangères taïwanais dans un communiqué.