Les présidents du Kirghizstan et du Tadjikistan appellent leurs troupes à se "retirer" après des affrontements

Les présidents du Kirghizstan et du Tadjikistan ont ordonné vendredi à leurs troupes de se "retirer" après de violents affrontements, lors d'une rencontre en marge d'un sommet régional en Ouzbékistan, a annoncé Bichkek.

Lors de cet entretien, le président kirghiz Sadyr Japarov et son homologue tadjik Emomali Rakhmon "sont convenus de donner pour instruction aux institutions concernées de cesser le feu et de retirer les forces et les équipements de la ligne de contact", a indiqué la présidence kirghize dans un communiqué.