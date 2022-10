Lettonie: le parti centriste du Premier ministre en tête des législatives

Le parti centriste Nouvelle Unité du Premier ministre Krisjanis Karins arrive en tête des législatives lettonnes à la clôture du scrutin samedi, selon un sondage sortie des urnes.

Il est crédité de 22,5% des voix, devant la Liste unifiée (les Verts et des partis régionaux, 11,5%) et les Verts et les Paysans (centre droit, 10,9%). Cela devrait renforcer les chances de M. Karins d’être chargé par le président Egils Levits de former un nouveau gouvernement, lorsque le nouveau parlement commencera à fonctionner au début du mois de novembre.