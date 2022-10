Londres avance la présentation de mesures budgétaires à lundi

Le nouveau ministre britannique des Finances Jeremy Hunt va dévoiler dès lundi certaines mesures de son plan budgétaire à moyen terme qui doit être présenté le 31 octobre, selon un communiqué.

Londres veut ainsi tenter de rassurer les investisseurs en mettant en avant des mesures qui visent le rééquilibrage des finances publiques. Les marchés sont plongés dans la tourmente depuis les mesures budgétaires du précédent ministre des Finances Kwasi Kwarteng, d'une ampleur colossale et non financée, qui avaient chuter la livre et s'envoler le coût de la dette de l'Etat.