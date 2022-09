Londres "n'acceptera jamais" l'annexion de régions ukrainiennes, assure Truss

Le Royaume-Uni "n'acceptera jamais" l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, que doit entériner vendredi Vladimir Poutine, a averti la Première ministre Liz Truss, accusant le président russe d'user de la "force brute" pour "modifier les frontières internationales".

"Le Royaume-Uni n'ignorera jamais la volonté souveraine de ces peuples et nous n'accepterons jamais les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia comme autre chose qu'un territoire ukrainien", a déclaré Mme Truss dans un communiqué, ajoutant: "On ne peut pas laisser Poutine modifier les frontières internationales par la force brute. Nous ferons en sorte qu'il perde cette guerre illégale".