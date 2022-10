Lula, une victoire pour la démocratie et le climat (Berlin)

Le succès de Luiz Inacio Lula da Silva au Brésil lors de l'élection présidentielle face au chef d'Etat sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro est une victoire pour la "démocratie" et le "climat", a estimé lundi la cheffe de la diplomatie allemande.

Le scrutin "s'est déroulé de manière transparente et juste et, surtout en ce moment, c'est tellement important pour notre confiance dans la démocratie et l'Etat de droit", a jugé Annalena Baerbock lors d'une visite à Astana, ajoutant que "l'autre grand vainqueur est le climat mondial".